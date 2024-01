Em vídeo repleto de filtros, pai de Vanessa confirma que filha está sob cuidados médicos

Alisson Ramalho, pai de Vanessa Lopes, quebrou o silêncio nesta quarta-feira (25/01) e falou pela primeira vez desde a desistência da filha do BBB 24, sobre o estado de saúde da influenciadora.Em vídeo recheado de filtros, publicado nas redes sociais, Alisson agradeceu o apoio que a filha recebeu nos últimos dias e revelou que ela está sob cuidados médicos, conforme o portal LeoDias havia informado com exclusividade no início da semana.

“Oi, pessoal! Prazer falar com vocês. Eu quero iniciar minha mensagem agradecendo imensamente toda essa movimentação de apoio, de carinho e acolhimento com a Vanessa”, começou.

“Quero informar vocês que quando a Vanessa saiu do programa, ela veio diretamente para nossa casa, ela está com a família, com o médico dela e todos os profissionais que são muito importantes nesse momento que demanda atenção e muito cuidado também”, continuou.

“Quero tranquilizar vocês sobre as fake news que citam mentiras, dizendo entre atritos e brigas da Vanessa com a família dela. Ao contrário, estamos todos muito bem, em família e esse é um momento de muito acolhimento. Queria reforçar também que posteriormente a Vanessa, se Deus quiser, estará aqui conosco distribuindo seu sorriso, seu brilho e sua energia”, afirmou.

“Eu finalizo essa mensagem pedindo a vocês muita empatia. A empatia salva vidas e esse é o momento que a gente precisa de muito apoio e muito acolhimento. Muito obrigado”, concluiu.