Endividado e com mansão confiscada, Latino explica ausência das redes

Após ter a mansão confiscada e leiloada pela Justiça para a quitação de uma dívida que ultrapassa a quantia de R$ 700 mil, Latino usou as redes sociais, neste domingo (7/1) , para explicar aos seguidores a sua ausência das redes sociais. De acordo com o cantor, o afastamento não tem nenhuma relação com as dificuldades financeiras que vem enfrentando, e, sim, porque ele não é um “blogueiro” como alguns artistas que fizeram “voos de galinha” em suas carreiras.

Latino começou dizendo que tem recebido diversas caixinhas de perguntas dos seguidores e não quer parecer desleixado para os fãs que ainda não o conhecem bem e estão chegando agora em seu perfil.

“Tem artistas que nasceram para brilhar no palco e vão morrer no palco, e outros que tiveram voos de galinha, fizeram sucesso, mas não acreditaram nas suas carreiras e viraram blogueiros. Não julgo, inclusive hoje é uma profissão muito respeitada e valorizada. Só que eu não nasci nessa era e não gosto de ficar mostrando a minha vida”, disse Latino, que também compartilhou Stories onde aparece curtindo em uma piscina.

Latino se desespera com dívida após leilão de mansão fracassar

“Isso não quer dizer que eu não vou vir aqui de vez em quando e mostrar um detalhe, uma festa de Natal, de aniversário…[…] Vou, mas não nessa cobrança que eu recebo aqui diáriamente. Não tenho esse perfil, não tenho essa paciência. Prefiro criar minha história dentro do estúdio que eu tenho em casa”, completou.

Mansão confircada pela Justiça

O cantor Latino está passando por dificuldades financeiras e dívidas milionárias. Recentemente, a Justiça confiscou a mansão do cantor e colocou o imóvel para leilão para a quitação de débitos no valos de R$ 723.988,49.

Acontece que a venda da mansão, avaliada em mais de R$ 7 milhões, não foi bem-sucedida, e Latino tenta, desesperadamente sanar a pendência.

O cantor desembolsou um pouco mais de R$ 200 mil para arcar com parte da dívida. De acordo com informações da assossiação dos moradores em comunicação à Justiça, também foram feitos outros depósitos, totalizando R$ 320 mil, mas não foi o bastante para Latino permanecer com a casa.