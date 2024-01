Estudante de arquitetura da UFRGS é morta a tiros durante pesquisa de campo em Porto Alegre

Homenagens

Entidades de classe, como o Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB) e o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul (CAU-RS), a UFRGS e movimentos políticos e estudantis, como a União Nacional dos Estudantes (UNE) e a Unidade Popular (UP), onde Sarah militava, postaram homenagens à estudante.