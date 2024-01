Estudantes devem ficar atentos ao recadastramento do ComCard

Usuários do transporte coletivo que utilizam dos benefícios do cartão ComCard Estudante devem se preparar para o início do processo de renovação do cadastro desde o início de 2024. Quem já tinha o ComCard Estudante em 2023, poderá fazer o recadastramento on-line pelo aplicativo Si.Go. Em caso de primeira emissão é necessário se dirigir a um dos pontos de cadastramento listados abaixo.

O app está disponível nos sistemas operacionais Google Play ou Apple Store. Basta selecionar a cidade ‘Porto Velho’, efetuar novo cadastro ou utilizar login e senha já existentes, escolher a opção ‘recadastro de benefício’, preencher e atualizar os dados cadastrais e aguardar análise. O app Si.Go é válido apenas para estudantes já cadastrados em 2023.

Algumas orientações devem ser seguidas, como procurar um local bem iluminado e de preferência um fundo neutro para que não ocorra erros no carregamento das imagens. Cada recadastro entra para a fila em que uma equipe faz a checagem das informações. O prazo é de até 5 dias úteis. Em caso de dúvidas, está disponível o telefone: 0800-591-5067.

RECARGA DE CARTÃO

Essa opção está desabilitada no Si.Go, para isso basta utilizar o APP RecargaPay, onde a recarga é creditada em até 30 minutos com direito à CashBack.

PONTOS DE CADASTRO:

PRAÇA CÉU

R. Antônio Fraga Moreira, 1706-1770 – JK

Segunda a sexta: 7h30 às 13h30

SEMDESTUR

R. Gen. Osório, 81 – Centro

Segunda a sexta: 7h30 às 13h30

TUDO AQUI

Av. Sete de Setembro, 830 – Centro

Segunda a sexta: 07h30 às 13h30