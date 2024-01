EUA: Biden comete erro e chama Trump de “presidente”; Veja vídeo

O equívoco ocorreu no momento em que Biden foi perguntado por uma jornalista a respeito da preocupação com os votos dos árabes e descendentes de árabes, diante do apoio dos Estados Unidos a Israel na guerra que se desenrola na Faixa de Gaza.

Biden então responte: “O presidente… o ex-presidente quer colocar um banimento à entrada de árabes no país”. Após corrigir o equívoco, o presidente ainda comentou que busca esclarecer quem realmente se preocupa com a população árabe.

Confira imagens transmitidas pela Sky News:

Biden e Trump se preparam para disputar a presidência nas eleições a serem realizadas neste ano. O partido republicano, no momento, passa pelas primárias para definir qual será o representante da sigla nas urnas.