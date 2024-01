Evento cancela show de Rodriguinho e confirma participação no BBB24

Errei, fui moleque… O cantor Rodriguinho, vocalista do Os Travessos, iria se apresentar na Lavagem Adelba 2024, em Salvador, mas o evento acabou adiantando a participação do pagodeiro no BBB24.

Isso porque, em nota divulgada pelo evento, que aconteceria no próximo dia 28, Rodriguinho é substituído pelo grupo Revelação, já que o pagodeiro será confinado no reality show.

🚨VEJA: Clube Social de Salvador afirma que o show de Rodriguinho foi cancelado no ‘Lavagem da Adelba’ e anuncia a participação do cantor no #BBB24 antes da hora. pic.twitter.com/q7PzFcCg9A — CHOQUEI (@choquei) January 5, 2024

“Informamos que o artista Rodriguinho não poderá se apresentar na lavagem devido à confirmação de sua participação no BBB 2024. A diretoria optou por substituí-lo pelo grupo Revelação”, diz a nota.

“Entretanto, estamos felizes em anunciar que uma nova data foi agendada para a apresentação de Rodriguinho na Adelba”, completa o comunicado, apagada logo depois da repercussão pela página.

Vale lembrar que a TV Globo anuncia os participantes do BBB24 nesta sexta-feira (5/1), enquanto o programa começa apenas na segunda-feira (8/1).

Nos comentários da Adelba, internautas criticam a organização do evento e afirmam que Rodriguinho pode ser desclassificado do programa por erro da página.