Ex-affair de Yasmin, MC Daniel apoia Davi no BBB 24: “Merece respeito”

MC Daniel, que já havia declarado apoio a Yasmin Brunet, usou o Instagram para se posicionar a favor de Davi, após treta com a modeloMontagem com fotos coloridas de Yasmin Brunet e MC Daniel - Metrópoles Ex-affair de Yasmin Brunet, MC Daniel declarou torcida para a modelo logo nas primeiras semanas do reality global. Nesta sexta-feira (26/1), contudo, o cantor demonstrou apoio a Davi, após Yasmin tentar tirá-lo do quarto magia. "Davi merece respeito", escreveu Daniel no Twitter. As reiteradas críticas de Yasmin Brunet e Wanessa Camargo a Davi Brito, inclusive, levaram as artistas a serem acusadas de racismo fora do BBB24. "Se alguém PENSASSE em me retirar do quarto meu amor, POIS A CACHORRADA ERA GRANDE! Oxente, a casa é do BBB, cada um dorme onde QUER", detonou Gil do Vigor no X (ex-Twitter).