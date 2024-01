Ex-amante vende roupa íntima que usou com Neymar por R$ 10 mil

O relacionamento de Fernanda Campos com Neymar continua rendendo muito para a modelo. Isso porque, por meio dos stories do Instagram, ela mostrou que uma seguidora pagou R$ 10 mil pelas roupas íntimas utilizadas no romance que teve com o craque, no Dia dos Namorados.

“Oi, Fernanda, pago R$ 10 mil em qualquer peça que você tenha usado no dia em que saiu com Neymar. Você topa? Se sim, já manda a sua chave Pix”, disse a fã. Após mandar uma risada e um “uai”, a pessoa confirmou ser verdade: “Sério mesmo, gata, ainda te passo o Sedex para me enviar. Topa?”.

Após mandar a chave Pix para a pessoa, Fernanda Campos recebeu, minutos depois, um comprovante com o valor pago. “Vou passar o endereço, vê o valor do Sedex”, completou ele. Na legenda, a moça escreveu: “Mano, não creio. Pode deixar que já já envio”, disse. Horas depois, Fernanda gravou um vídeo e, mostrando apenas o seu rosto, agradeceu pelo dinheiro: “Obrigada, moça, pelos R$ 10 mil”.