Ex-ator da Globo vira vendedor de frango: “Apertado para todo mundo”

Após viralizar o caso de Daniel Erthal, ex-ator da Globo que atualmente trabalha como ambulante vendendo cerveja, outra situação parecida foi descoberta. Daniel Dalcin, também ex-ator da Globo, também se tornou vendedor após sair da emissora.

Ele vende frango assado em um restaurante localizado em Copacabana, no Rio de Janeiro. Essa foi a forma que ele encontrou para fazer dinheiro após sair da Globo. “É a coisa mais digna do muito. Se você continuar nessa, você vai ter trabalho como ator e no seu novo empreendimento. E para vocês atores: não parem no final da fila”, afirmou.

Daniel Dalcin participou de Malhação em 2009, sendo o vilão da temporada protagonizada por Bianca Bin e Micael Borges. O ator também esteve nas novelas Insensato Coração, Lado a Lado e Êta Mundo Bom, além de Gênesis e Reis na Record.

O vendedor também relembrou do passado, quando vivia um drama familiar. “É mérito e digno trabalhar com outras coisas. Há sete anos atrás, quando sai da Globo e meu pai estava em tratamento de câncer, fui trabalhar como vendedor da [loja de roupas] Osklen, em Niterói”, contou.