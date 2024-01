Ex-BBB Paulinha Leite acerta 16 quinas e ganha mais de R$ 1 milhão

Paulinha Leite foi a 13ª eliminada do BBB11, mas vem ganhando muito dinheiro com outro tipo de jogo. A loira montou uma empresa para apostar na loteria e vem acertando, com frequência, números vencedores.

Na Mega da Virada, que pagou R$ 589 milhões, a ex-reality fez 16 quinas, somando os jogos de sua companhia, e levou mais de R$ 1 mi. Apesar de não ter cravado os seis números, ela ainda contou que foram centenas de quadras. Ex-BBB Paulinha Leite ganha R$35 mil e soma 57 prêmios na loteria

A Caixa Econômica Federal sorteou, na noite deste domingo (31/12), o prêmio histórico de cerca de R$ 588 milhões.

As apostas vencedoras saíram em Salvador (BA), Bom Despacho (MG), Redenção (PA), Ipira (SC) e Ferraz de Vasconcelos (SP). Esta última cidade teve a aposta vencedora feita via canal eletrônico.

As cinco apostas que acertaram as seis dezenas e vão levar para casa R$ 117.778.204,20.

Somente a aposta feita em Salvador veio de bolão, com seis cotas. As outras saíram de bilhetes simples.

Os números sorteados foram: 21 – 24 – 33 – 41 – 48 – 56.

Outras 1.996 apostas fizeram a quina, que dá direito a uma premiação de R$ 70.083,58, cada.

De acordo com a Caixa, 164.379 jogadores tiveram quatro acertos e vão receber R$ 1,2 mil cada um.