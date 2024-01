Ex-presidiário leva tiro na frente da própria residência no Segundo Distrito de Rio Branco

Na tarde desta quarta-feira (31), o bairro Taquari, no segundo distrito de Rio Branco (AC), foi palco de uma tentativa de homicídio. O ex-presidiário Ronaldo de Oliveira Barros, 36 anos, foi alvo de disparos efetuados por uma dupla em uma motocicleta Yamaha Factor vermelha, na rua Baguari, em frente à sua residência.

O incidente ocorreu por volta do final da tarde, quando Ronaldo e dois amigos estavam reunidos na calçada da casa. De forma repentina, a motocicleta parou, e o garupa desceu, sacando uma arma de fogo e disparando contra o trio. Após o ataque, os criminosos fugiram sem deixar pistas, enquanto as vítimas buscaram refúgio em uma área de mata próxima, temendo por suas vidas.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado por populares que passavam pelo local. Duas viaturas foram enviadas para prestar socorro às vítimas. No entanto, ao chegarem, os socorristas depararam-se apenas com Ronaldo de Oliveira Barros, atingido por um tiro no braço. Ele recebeu os cuidados necessários e foi encaminhado ao Pronto Socorro de Rio Branco, onde seu estado de saúde é considerado estável.

Levantamentos iniciais revelam que Ronaldo possui um histórico criminal, com várias passagens pelo sistema judiciário, encontrando-se em liberdade condicional no momento do incidente.

Ainda segundo informações, uma das vítimas teria sido atingida na cabeça, recusando atendimento médico por temer por sua vida, optando por permanecer escondida na mata. Um terceiro envolvido continua desaparecido.

A Polícia Militar, prontamente informada, mobilizou efetivos do segundo batalhão para o local. Apesar de colherem informações e realizarem patrulhamento, nenhum suspeito foi localizado imediatamente. Agentes da Polícia Civil, através da Equipe de Pronto Emprego (EPE), estiveram no Pronto Socorro para entrevistar a vítima Ronaldo sobre as circunstâncias do crime.