Ex-Soweto, Cacau Jr. detona apresentação do grupo no BBB24: “Amadores”

Padrasto de Lexa e ex-vocalista do Soweto, Cacau Jr. bateu um papo exclusivo com a Coluna Fábia Oliveira sobre a apresentação do grupo, que completa 30 anos, no BBB24, na madrugada desta quinta-feira (11/1). Com Belo e Dado Oliveira nos vocais, o cantor afirmou que “faltou entrega” durante o show para os confinados na casa mais vigiada do Brasil.

“Faltou entrega, originalidade vocal das extensões e melismas incríveis que deixou a banda marcada na voz de Belo. Acho que houve desencontro dos dois cantores, um cantando em cima do outro”, opinou.

Segundo o artista, que ficou à frente do Soweto em 2010, os colegas não pareciam profissionais: “Faltou respeito e entendimento entres ambos. Não houve isso, pareciam amadores. Afinal de contas, o BBB é um dos maiores palcos do mundo”.

Para Cacau, outro defeito na apresentação que marca o lançamento da turnê comemorativa, que traz Belo cantando, como nos anos 90, é que não mantiveram a formação original completa. “A ideia foi excepcional, porém acho que a volta teria que ter sido de todos. Não digo nem dos cantores que passaram pela banda, como eu, mais sim dos cinco integrantes que conquistaram o Brasil [Belo, Digo, Marcinho, Cris e Claudinho de Oliveira]. Essa sim seria a volta do Soweto 30 anos”, frisou.

Belo, em entrevista exclusiva para esta colunista, pontuou que Marcinho e Digo não conseguiram conciliar a rotina para participar do reencontro, pois estão em outro momento. “Eles não conseguiram conciliar, porque estão na igreja, são pastores da igreja. Eles têm uma outra religião”, explicou em novembro do ano passado.

Para o pai de Wennyisa, a presença de Marcinho seria essencial, principalmente no show feito no BBB24: “Não é só sobre o canto, é sobre musicalidade e sobre o que os fãs esperam para se emocionarem com as músicas do Soweto, assim como eu, mesmo tendo tido o privilégio de um dia ter subido num palco e ter feito música com o grupo”.

Cacau Jr. finalizou garantindo que tem muito respeito pelo Soweto e, principalmente por Belo. “Importante deixar claro todo meu carinho e admiração pelo cantor Belo, ele é um artista incrível . Foi minha escola musical , me referi somente a apresentação do BBB24, pois acho que ele não estava à vontade com o outro vocalista. até porque ele sozinho já é suficiente”, concluiu.

O marido de Gracyanne Barbosa também comentou sobre o legado que o, agora, quarteto deixou para outras gerações. “Eu mesmo sou um cara que tenho quatro filhos e três netos. Minhas netas conhecem Soweto, não só por causa do vovô, mas conhece porque os artistas da nova geração cantam. Fizeram época e fizeram história”, ressaltou.