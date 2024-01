Ex-vereador acusado de matar homem após furto de gado será levado a Júri Popular

O ex-vereador da cidade de Capixaba, Mauristelio Tessinari, conhecido como Teio, acusado de matar Antônio Deusimar Santiago da Silva, de 49 anos, na Bolívia, em 2022, deverá responder pelo crime por meio de Júri Popular.

A decisão foi tomada pelo juiz da 2ª Vara do Tribunal do Júri, Daniel Bonfim.

Ainda segundo a decisão do magistrado, Teio Tessinari deverá ficar preso, tendo em vista que os motivos da prisão preventiva ainda estejam presentes, entre eles, a garantia da ordem pública.

Tessinari vai responder pelo crime de homicídio, com as qualificadoras de motivo torpe e emboscada. O crime aconteceu em um ramal da Vila Maparro, que faz fronteira com o município acreano de Capixaba.

Deusimar era morador de Capixaba, assim como o ex-vereador e foi morto com quatro tiros. De acordo com as investigações, a motivação do crime teria sido o furto de gado.