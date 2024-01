Faccionado morre em troca de tiros com a polícia em Rio Branco; outros dois vão parar no PS

O confronto armado ocorreu na madrugada deste sábado (13), na rua do Passeio, no bairro Taquari, Segundo Distrito de Rio Branco (AC).

A Polícia Militar recebeu um chamado via Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM), onde populares relataram que indivíduos estavam fortemente armados, efetuando disparos de arma de fogo em via pública.

Quando a guarnição chegou ao local informado, foi constatado a veracidade das informações e de imediato, a Polícia conseguiu deter um dos suspeitos identificado como, Alex Souza Gaspar, de 27 anos.

Em posse de uma arma de fogo, posteriormente Alex foi conduzido para a delegacia de flagrantes (DEFLA), por porte ilegal de arma de fogo. Porém, outros três indivíduos empreenderam fuga, pulando cercas e quintais das residências. Nesse momento, foi solicitado apoio policial, onde mais uma equipe de militares juntamente com uma guarnição do GEFRON, realizaram um cerco a uma residência.

Ao realizar o cerco, os policiais se identificaram, onde o proprietário da residência sinalizou que algo de errado estaria ocorrendo e autorizou a entrada dos agentes na sua casa. Ao realizarem a varredura, os faccionados estavam escondidos em um dos quartos, e quando os policiais abriram a porta já foram recebidos a bala. Neste momento, os operadores da segurança repeliram a injusta agressão e conseguiram neutralizar três homens fortemente armados.

Com os suspeitos a polícia encontrou duas pistolas, uma espingarda e duas escopetas, todas as armas municiadas. A polícia informou ainda que todos os envolvidos já possuem passagens pela polícia por vários crimes, dentre eles homicídios.

Os criminosos foram identificados como, Jhonny Monteiro Braga, de 38 anos, Denis Douglas Costa Cunha, de 26 anos e Rodrigo Menezes da Silva, de 38 anos. Rodrigo não resistiu aos ferimentos e foi a óbito no local. Jhonny e Denis foram socorridos pelas equipes do SAMU e encaminhados ao Pronto Socorro de Rio Branco, onde encontram-se em observação médica.

Após o ocorrido, a Polícia Civil por intermédio de agentes da DHPP, estiveram no local, colheram todas as informações e acionaram os profissionais do Instituto Médico Legal (IML), onde todos os procedimentos periciais foram realizados e o corpo de Rodrigo foi recolhido e encaminhado ao IML para realização da necropsia.

O Bairro Taquari, localizado no Segundo Distrito de Rio Branco, vem sendo alvos constantes de ataques criminosos por parte de duas facções que brigam pelo território. Apesar da presença constante das forças de segurança, os faccionados insistem em trocar tiros na região.