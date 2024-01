FADE apresenta competições de 2024 e se reaproxima do Estado

O presidente da Federação Acreana do Desporto Escolar (FADE), João Renato Jácome, se reuniu com o secretário adjunto de Esportes, Ney Amorim, na Arena da Floresta, e apresentou parte do calendário de eventos programados pela entidade para o início de 2024.

“Conseguimos fechar essa agenda e o resultado deste primeiro encontro foi bastante proveitoso. Podemos promover ainda mais eventos em 2024 e essa também é a intenção do Estado”, comentou o presidente da FADE, João Renato Jácome.

Reaproximação com Estado

Segundo João Renato Jácome, essa reaproximação com o governo do Estado significa muito para a FADE e tem como principal objetivo os estudantes/atletas do Estado.

“Com mais investimentos divididos, vamos atingir mais estudantes/atletas nos 22 municípios. Nossa principal meta é promover competições e aumentar as oportunidades das meninas e dos meninos de todo o Estado”, comentou o dirigente.

Caminhar juntos em 2024

Segundo Ney Amorim é viável uma parceria com a FADE e a ideia é construir um esporte escolar mais forte com participação efetiva do governo do Estado.