FADE e Federação de Games devem promover evento escolar inédito e gratuito

O presidente da Federação Acreana do Desporto Escolar (FADE), João Renato Jácome, se reuniu com presidente da Federação Acreana de Games e Tecnologia (FAGT), Henrique Álefy Xavier, nesta quarta, 17, na sede da entidade para começar a planejar a promoção do primeiro Campeonato Escolar de E-Sports. A competição inédita será gratuita para os estudantes/atletas e deve ser realizada no mês de fevereiro em Rio Branco.

“Essa é uma oportunidade de unir esporte, educação e tecnologia. É mais um braço do esporte escolar a quem a FADE tem interesse de se conectar, e certamente vamos realizar uma boa parceria e eventos durante o ano. Queremos entender melhor esse setor e queremos levar os eventos para as escolas”, comentou o presidente da FADE, João Renato Jácome.

1ª etapa do Open

A proposta apresentada pela FADE tem como meta incluir o evento de games tecnológicos na primeira fase do Open de Desporto Escolar, programado para 10 de fevereiro no Via Verde Shopping.

“A FAGT pretende levar os jogos eletrônicos mais longe, e essa parceria com a FADE vai nos possibilitar alcançar os estudantes/atletas de todo o Estado. Temos a possibilidade de realizar uma grande parceria”, afirmou o presidente da FAGT, Henrique Álefy Xavier.