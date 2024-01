FADE publica resultado final e convoca aprovados em processo seletivo

A Federação Acreana de Desporto Escolar (FADE) divulgou nesta terça-feira, dia 02 de janeiro, o resultado do processo seletivo n.º 01/2023, que visa a composição de corpo técnico, administrativo e de saúde da entidade esportiva. A seleção foi feita através de análise curricular e entrevistas pessoais com os candidatos.

Na última semana, após análise da Comissão do Processo Seletivo, os valores dos salários foram reajustados por meio de edital retificado, aumentando os vencimentos: no cargo de Assistente de Coordenação, por exemplo, o salário passou para R$ R$ 1.400,00 (aumento de R$ 200,00), e de Superior, em Coordenação de Área, o vencimento foi aumentado para R$ 2.400,00 (aumento de R$ 600,00).

“Os reajustes são importantes e os valores ficam entre 200 e 600 reais. Queremos uma equipe motivada para a temporada de 2024”, afirmou o dirigente.

A FADE é a entidade máxima de administração do desporto escolar no Acre, e está filiada desde sua constituição à Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE). A instituição está voltada à prática do desporto estudantil nas mais diversas modalidades, fomentando o esporte educacional como ferramenta do processo de ensino-aprendizagem junto às escolas públicas e privadas do estado.

Com o edital, o primeiro na história da entidade esportiva educacional, a proposta é compor quadro técnico para atuar durante o calendário de competições previsto para o ano de 2024, o qual deve ter mais de 30 competições na capital e interior do estado. Quase 30 profissionais de candidataram e um novo chamamento será aberto nos próximos dias, com mais vagas, uma vez que nem todas foram preenchidas pelo certame.

CONVOCAÇÃO – Também nesta terça-feira, dia 02, a Presidência da FADE convocou os primeiros aprovados para a entrega de documentos. As contratações são para incio em janeiro, e as próximas vagas devem começar a ser preenchidas no mês de fevereiro, incluindo as vagas para supervisão e assistência técnica em eventos, com vencimentos de até R$ 2 mil por atividade.

Os detalhes do resultado podem ser conferidos no endereço www.fadeac.cbde.org.br/documentos.