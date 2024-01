Fafs realiza prestação de contas e apresenta calendário de 2024

Os dirigentes da Federação Acreana de Futsal (Fafs) se reuniram com representantes de clubes nessa segunda, 15, na sede da entidade, e realizaram a prestação de contas referente a temporada de 2023.

“Fechamos os trabalhos da última temporada com a aprovação das contas. Esse é um passo importante dentro da nova fase do futsal acreano”, afirmou o presidente da Fafs, Rafael do Vale.