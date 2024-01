Feriado do Dia do Evangélico fecha agências bancárias nesta sexta-feira

Hoje, sexta-feira, dia 26, as agências bancárias não funcionam devido ao feriado do Dia do Evangélico, transferido para esta data. O atendimento pessoal só será retomado na segunda-feira, após o feriado prolongado.

Diversas pessoas buscaram informações sobre o funcionamento das agências bancárias durante esse período. Em virtude do feriado estadual, nenhuma agência, incluindo Banco da Amazônia, Banco do Brasil e Caixa Econômica, estará operando hoje.

Apesar do fechamento físico, os clientes têm a opção de utilizar os caixas eletrônicos para autoatendimento. Além disso, os aplicativos bancários estão disponíveis para movimentações financeiras e pagamento de boletos. Essas alternativas garantem a continuidade dos serviços bancários durante o feriado.