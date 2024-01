Fernanda Hassem anuncia mais pavimentação de ruas em 2024 e a histórica rua Olegário França

Visando melhorar a infraestrutura e garantir acesso seguro e acessível para a população do município, a prefeita Fernanda Hassem anunciou a pavimentação de mais ruas para este ano e melhorias na Infraestrutura do bairro Alberto Castro, Marcos Galvão e a conclusão da obra de estabilização de contenção da encosta e recapeamento da histórica Rua Olegário França que foi atingida pela alagação do Rio Acre em 2023.

Foi destinado pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), por meio da Defesa Civil Nacional, os recursos necessários para a Prefeitura de Brasileia fazer o restabelecimento e a recuperação do tráfego da rua Olegário França um dos principais acessos aos bairros: Eldorado, Samauma I e II, Leonardo Barbosa, 28 de maio, sem contar as escolas e unidades de saúde.

A Rua Olegário França, que fica às margens do Rio Acre, é uma das primeiras a ser atingida pelo rio Acre durante alagação. A obra com mais 60 estacas de madeira, aterro do talude, pedra rachão, além da construção de uma base sólida e sub-base reforçada para assegurar o asfaltamento. Teve ainda aumento do nível da rua para evitar o transbordamento imediato com as cheias do rio Acre.

Para a Prefeita Fernanda Hassem, essa é uma das principais obras no município que visa fortalecer a estrutura da rua Olegário França, prevenindo deslizamentos e garantindo a estabilidade necessária do local, garantindo assim acesso seguro aos moradores.

Com emenda especial da ex-parlamentar acreana Dra. Vanda Milani a Prefeitura de Brasileia pavimentou nesses primeiros 18 dias do ano, quatros ruas no bairro Alberto Castro, onde já iniciou melhorias em toda a infraestrutura do bairro com a troca de linhas de bueiros.

Está acontecendo também, a pavimentação de mais uma rua no acesso principal do bairro José Moreira, e melhorias no bairro Marcos Galvão.

Em 2023 foram 35 ruas pavimentadas em diversos bairros da cidade e a meta da gestão da Prefeita Fernanda Hassem é mais do que dobrar essa quantidade em 2024.

A gestora municipal que acompanhou o início da pavimentação de ruas neste ano no município. Destaca que além dos trabalhos redobrados no combate à dengue, a prefeitura tem intensificado os serviços de infraestrutura na cidade e no campo.

“Estamos com várias frentes de trabalho, com as equipes de vigilância epidemiológica, vigilância de endemias nas ruas, trabalhando no combate à Dengue. Estamos também com uma frente de trabalho nos quilômetros 59 e 84, ramal da Electra. E todos os esforços estão sendo feitos para que seja realizado um trabalho com asfalto no bairro Alberto Castro e Olegario França. Junto com o deputado Tadeu Hassem, acionamos o Estado para que faça a doação das manilhas para contemplar o bairro Alberto Castro, para que possamos ter uma solução para os problemas do bairro. Fizemos quatro mais quatro ruas no bairro e mais uma no acesso principal do bairro José Moreira. Essa prestação de contas a gente queria dar, eu devo isso aos moradores do bairro Alberto que só está sendo possível com recursos de emenda especial da ex- deputada federal Dra. Vanda Milani. Eu queria fazer no início do nosso mandato, mas veio a pandemia e eu não consegui fazer. Quando sair do Alberto Castro, nós vamos para o bairro Marcos Galvão”, destacou a prefeita Fernanda Hassem.