Fernando Weber deixa a AABB e acerta com o Fluminense

Fernando Weber, melhor nadador acreano na atualidade, trocará as cores da sunga na temporada de 2024. O atleta acertou transferência e por isso deixa a AABB e vai para o Fluminense, do Rio de Janeiro.

“Esse é o prêmio pela grande temporada do Fernando em 2023. Ele foi avaliado por várias equipes, mas a proposta do Fluminense foi a melhor e essa é uma grande oportunidade para o atleta e o cidadão Fernando Weber”, avaliou o presidente da Federação Acreana de Esportes Aquáticos (FAEA), professor Ricardo Sampaio.

Apresentação no dia 1º

Fernando Weber voltou aos treinamentos, na AABB, e a sua apresentação na Laranjeiras será no dia 1º de fevereiro. “Os treinos no Fluminense foram iniciados na segunda (15). Voltei a treinar forte na AABB porque quero me apresentar com um bom começo de preparação”, declarou Fernando Weber.

Provas fortes

Fernando Weber tem como provas mais fortes os 50 e 100 livres e os 100 borboleta. O atleta colocou a natação acreana de volta em um Brasileiro, em 2023, depois de 13 anos.

“O Fernando tem um potencial de evolução. Acredito muito na sua qualidade e no seu foco. Ele tem todas as condições de vencer em um esporte bastante disputado”, afirmou o dirigente.