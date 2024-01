FGTS: saiba quando fazer o seu saque-aniversário

Em vigor desde 2020, o saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) permite que o trabalhador, anualmente, no mês de seu aniversário, saque parte do saldo total de seu FGTS. Em troca, caso demitido, o empregado não poderá sacar o valor depositado pela empresa em caso de demissão sem justa causa, ou seja, não poderá sacar o valor integral da conta.

A adesão ao saque-aniversário é opcional e pode ser feita pelo aplicativo ou site do FGTS ou ainda pelo internet banking da Caixa, não sendo necessário ir até uma agência bancária.

Calendário do saque-aniversário:

Nascidos em janeiro: saques de 2 de janeiro a 29 de março;

Nascidos em fevereiro: saques de 1º de fevereiro e 30 de abril;

Nascidos em março: saques de 1º de março a 31 de maio;

Nascidos em abril: saques de 1º de abril a 28 de junho;

Nascidos em maio: saques de 2 de maio a 31 de julho;

Nascidos em junho: saques de 3 de junho a 30 de agosto;

Nascidos em julho: saques de 1º de julho a 30 de setembro;

Nascidos em agosto: saques de 1º de agosto a 31 de outubro;

Nascidos em setembro: saques de 2 de setembro a 30 de novembro;

Nascidos em outubro: saques de 1º de outubro a 29 de dezembro;

Nascidos em novembro: saques de 1º de novembro a 31 de janeiro de 2025;

Nascidos em dezembro: saques de 2 de dezembro a 28 de fevereiro de 2025.

Limites de retirada

Há limite de retirada anual do FGTS. Para contas com até R$ 500, será liberado 50% do saldo, já para as contas com mais de R$ 500, esses percentuais para os saques serão acrescidos de uma parcela fixa.

Veja os valores na tabela abaixo:

Exemplos:

Quem tem R$ 750 na conta recebe 40% de R$ 750, que são R$ 300, mais a alíquota adicional de R$ 50, totalizando R$ 350.

Quem tem R$ 25 mil na conta recebe 5% de R$ 25 mil, que dá R$ 1.250, mais a alíquota adicional de R$ 2.900, que dá o total de R$ 4.150.

Quem tem R$ 100 mil recebe 5% de R$ 100 mil, que dá R$ 5 mil, mais a alíquota adicional de R$ 2.900, que dá o total de R$ 7.900.

Mas atenção: à medida que os saques são realizados, o saldo diminui, e o percentual que pode ser sacado aumenta.