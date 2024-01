Filha de Roberto Justus, Fabiana é diagnosticada com leucemia

Fabiana Justus está com leucemia. A notícia foi confirmada pela própria influenciadora, que é filha do empresário Roberto Justus, por meio do Instagram, na noite de quinta-feira (25/1). O vídeo foi gravado do hospital. Ela vai ficar internada até finalizar o primeiro ciclo do tratamento.

“Aparecendo por aqui. Obviamente, vocês já estão vendo que não vim dar uma notícia muito boa. Mas também não quer que você enxerguem esse vídeo com tristeza, quero que vocês me deem força”, começou.

Em seguida, Fabiana Justus desabafou: “Esses dias, que foram os piores da minha vida, eu não consegui aparecer. Vim dar oi, explicar o que está acontecendo, pedir força, mais amor e mais carinho, se é que é possível, porque eu recebo muito por aqui”, afirmou. Em seguida, pontuou:

“Minha vida virou de cabeça pra baixo, mas tenho certeza de que ela vai virar de volta. Hoje tô um pouco mais forte pra conseguir vir falar com vocês”.

Logo depois, a influenciadora deu detalhes de seu quadro de saúde: “Fui diagnosticada com leucemia mieloide aguda. O nome assusta, tudo assusta, mas eu estou nas mãos de um supermédico, estou sendo muito bem assistida, e as coisas foram muito rápidas até pela característica da doença e a forma que tem que ser o tratamento. Vim para o pronto-socorro por conta de uma dor nas costas esquisita e febre e, desde então, eu não saí mais”.

E completou: “Já internei, fiz o exame para entender o que era, coloquei o cateter e já comecei a quimioterapia. Sei que não vai ser fácil, mas eu estou muito positiva, confiante, minha família também, meus amigos e, principalmente, meus médicos. Me deram muita confiança, falaram que são altas as chances de cura. Isso tudo me deu muita confiança”.

Ela ainda relatou como está se sentindo: “Obviamente, tem momentos que fico mais baqueada. Eu ainda não entendi direito o que está acontecendo. Quando eu acordo aqui no hospital, lembro que isso é verdade. Porque, até então, às vezes vem o sentimento de que tô num pesadelo, vou acordar e não vai ser isso”.

Na sequência, ela se emocionou ao falar dos filhos, as gêmeas Chiara e Sienna, de 4 anos, e Luigi, que nasceu em agosto: “Preciso lutar e vencer e eu tenho certeza que eu vou. Esse choro é de confiança, não vou deixar isso me abalar. O que mais está me doendo é ter que ficar longe dos meus filhos, mas também sei que é uma fase e isso vai passar. Os meus médicos, inclusive, deixaram meus filhos me visitarem de vez em quando, tomando todos os cuidados, porque eu vou ter que ficar mais isolada”.

E prosseguiu, dando informações sobre sua internação: “Neste primeiro ciclo de tratamento, eu fico um mês aqui no hospital e depois eu vou poder ir para casa recarregar as energias e vai ser muito importante para mim”.

Fabiana, que é casada com o empresário Bruno D’ancona, aproveitou para contar que teve que parar de amamentar o caçula: “Fui obrigada a desmamar o Luigi, não foi nada fácil. Tô ainda no processo, cheia de top, cheia de coisas pra tentar secar meu leite”.

E declarou como serão os próximos dias: “Viver um dia de cada vez. Já comecei a batalha e vamos que vamos”. Clique aqui para ver o vídeo completo.

Roberto Justus se declarou para a filha nos comentários: “Meu amor! Vai dar tudo certo! Você é guerreira! Todos estamos te mandando muita energia positiva! Não posso estar aí com você fisicamente pelas razões que você explicou, mas estou sempre ao seu lado! Te amo! 💙💙”.

Amigos famosos também enviaram mensagens de apoio: “Fabi, te escrevo com todo meu amor no coração. Eu sei exatamente o que está sentindo, te digo que o fundamental pra essa luta que você começa agora você tem: fé, pessoas que te amam e bons médicos. Você vai vencer, estou aqui pra o que você precisar!!! Fique em paz, Deus está contigo!!! ❤️❤️❤️❤️❤️”, escreveu Preta Gil. “Força!!! Que Deus te abençoe muito!!! Vai dar tudo certo 🙏🏻❤️”, disse Ana Hickmann. “Já DEUS certo!!! Você tem uma família maravilhosa que está cuidando dos seus filhos e já já vocês estarão juntinhos ❤️ Te amooooooooooo”, declarou Ticiane Pinheiro, sua ex-madrasta.

Roberto Justus terminou tratamento contra o câncer

Quase um ano após iniciar o tratamento contra um câncer de bexiga, Roberto Justus finalizou as sessões de imunoterapia. A notícia foi comemorada pela esposa do empresário e apresentador, Ana Paula Siebert, no início de novembro, pelo Instagram.

Ao publicar uma foto em família, a influenciadora fez uma legenda emocionante: “Há pouco mais de um ano recebemos uma notícia que assustou tanto, que trouxe medo e insegurança… E hoje foi o final de um ciclo superimportante… Sua última imunoterapia ♥️ O final do tratamento, após a cirurgia do câncer…”.

Em seguida, Ana Paula elogiou o marido: “Que ano longo e intenso, né?! E hoje, que alegria! Eu tenho um orgulho enorme do seu caminho até aqui, a força como você encarou tudo foi inspiradora. Aliás, você sempre é fonte de inspiração…”.

E encerrou agradecendo aos médicos: “Te amo @robertoljustus e estou imensamente feliz por comemorar esse dia tão esperado! Um agradecimento a toda equipe que cuidou do Roberto e em especial ao @drfernandomaluf e a @dralouisemoreno 🤍 vocês são demais! 🙏”.

O diagnóstico de Roberto Justus

Roberto Justus, de 67 anos, usou seu perfil no Instagram, em novembro do ano passado, para contar que foi diagnosticado com um câncer na bexiga. Segundo o apresentador, ele descobriu a doença após realizar um check-up anual e já passou por cirurgia para retirada do tumor.

“Durante um check-up que eu faço rigorosamente em dia, todos os anos, eu descobri um divertículo na bexiga, um cisto que tinha uma coisa sólida dentro. Dr. Gustavo Caserta Lemos, meu urologista, aliás, médico fantástico, resolveu que tínhamos que operar imediatamente que podia ser um tumor maligno”, iniciou.

Justus contou que a operação confirmaria se o tumor era maligno e, de fato, era. Mas ressaltou a importância do tratamento e do diagnóstico no tempo certo: “Eu tinha um câncer de bexiga invasivo, só que foi tirado a tempo porque eu peguei em um exame. E porque quando a gente trata de um assunto precocemente, o câncer não é uma sentença de morte para ninguém. 70, 80% dos casos de câncer precocemente tratados têm cura, é só você pesquisar”.

O empresário também fez questão de incentivar exames preventivos entre seus seguidores: “Faça um check-up regular, principalmente aqueles que já passaram dos 40 anos de idade. Essa força física que eu tenho, essa determinação que eu tenho, vão ser muito importantes aliados para mim, para eu me livrar desse problema”, contou.

Ele explicou que, apesar de já ter removido o tumor, precisará passar por quimioterapia. “O Dr. Fernando Maluf disse que eu vou fazer um tratamento preventivo para evitar que alguma célula [cancerígena] tenha escapado pro meu organismo. Fiz ontem um exame geral e não apareceu nada, estou limpo. Porém, pode ter escapado do exame. Então vou fazer uma quimioterapia preventiva durante 12 semanas, apenas 8 sessões. Isso é muito importante pra eliminar qualquer risco e poder garantir uma cura duradoura”, detalhou.

O apresentador contou que, ao saber do tratamento, um amigo chegou a falar sobre o cabelo que sempre mantém impecável. “Essa quimioterapia pode ter alguns efeitos colaterais, o que é normal, e eu vou enfrentar todos eles. Cabelo pode cair, mas a prioridade da vaidade neste momento vai lá longe, não importa nem um pouco”, afirmou ele.

“Esse é um período curto perto da vida toda e perto de tudo o que eu ainda quero ter na minha frente. Então vaidade zero, sem problema nenhum se cair o cabelo, estou tranquilo. Agora a prioridade é buscar a minha saúde e garantir que eu tenha muito tempo ainda ao lado da minha família, dos meus filhos, da minha esposa e de todos os que eu amo tanto”, finalizou.