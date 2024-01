Filho de Zagallo que ficou com maioria da herança: “Querem aparecer”

A briga pela herança de Mário Jorge Lobo Zagallo, morto no dia 5 de janeiro, ganhou mais um capítulo. Agora foi a vez do filho mais novo do ídolo do futebol mostrar descontentamento com seus irmãos mais velhos. O filho caçula do Velho Lobo, Mário César, conversou com o Estadão, rebatendo as acusações dos irmão preteridos pelo pai.

Na entrevista, Mário Cesar explicou que a briga pelo espólio do pai começou há pelo menos sete anos. A decisão de reduzir a participação dos três primeiros filhos no testamento, garantiu, foi do próprio Zagallo, que estaria descontente com a relação entre eles. Mário Cesar afirma que foi ele quem cuidou do pai durante todo esse período.

“Eles estão querendo aparecer após sete anos. Fui eu quem cuidou do meu pai esse tempo todo. Tem um documento assinado pelo meu pai dizendo que não queria a visita deles nas internações”, disse ao Estadão.

Cumprir a lei

Mário César também afirmou que o pai preferia “não deixar herança para outros filhos, mas é a lei”. A Lei brasileira diz que ao menos a 50% dos bens devem ser partilhados entre todos os herdeiros.

No testamento, Zagallo se disse “profundamente triste e magoado” com os três filhos mais velhos, Paulo Jorge, Maria Emília e Maria Cristina. E destinou 50% de seu patrimônio ao filho mais novo. A outra metade deveria ser dividida entre os quatro. Ou seja, Mario Cesar ficaria com 62,5%, enquanto os irmãos ficam com 12,5% cada.

Mario Jorge Lobo Zagallo morreu no último dia 5 e, menos de um mês do falecimento, os filhos já entraram em guerra pela herança do ícone do futebol. Segundo informações do portal Leo Dias, a abertura do testamento foi feita no dia 10, quando nem mesmo a missa de sétimo dia ainda havia acontecido.