Filme de Hollywood produzido por Jay-Z tem música inédita de Jorge Ben Jor

Produzido por Jay-Z, o filme The Book Of Clarence traz uma gravação inédita do mestre Jorge Ben Jor na trilha sonora, que está disponível nas plataformas digitais. O artista é o único brasileiro em um time que conta com grandes nomes internacionais, como o próprio Jay-Z, Lil Wayne, Doja Cat, Shabba Ranks e D’Angelo, entre outros.

Ben Jor está logo na canção de abertura do álbum, All About You, um dueto bilíngue em inglês e português. A música, assim como todas as onze do álbum, foi produzida pelo diretor do longa, Jeymes Samuel, que também é compositor, toca e canta em todas as faixas. O brasileiro escreveu a parte em português da letra. Segundo o site Screenrant, o feat toca duas vezes durante o filme.

Estrelado por LaKeith Stanfield, The Book Of Clarence (O Livro de Clarence, em tradução livre) acompanha um homem que vive na mesma época em que Cristo e, endividado e fascinado com a popularidade de Jesus, resolve se apresentar como o novo Messias. O longa traz ainda Omar Sy e Teyana Taylor no elenco e foi lançado nos Estados Unidos na última sexta (12), mas não teve a data de estreia no Brasil divulgada.

Embora tenha uma agenda de shows movimentada, Jorge Ben Jor, de 84 anos, não lançava uma música nova desde 2018, quando gravou São Valentim, de autoria própria, para a campanha de uma empresa de telefonia. Sua participação na trilha do longa, repleta de grandes nomes da música negra contemporânea, é prova de seu prestígio internacional.

Entre seus fãs estrangeiros famosos, está o cantor americano Beck, que recentemente esteve no Brasil e postou fotos ao lado do brasileiro, a quem definiu como um de seus maiores ídolos. Kanye West é outro: em um antigo vídeo viral, ele aparece admirando Ben Jor enquanto o artista canta e toca ao violão a música Comanche, em uma festa na casa de Caetano Veloso.