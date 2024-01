Flamengo x Audax Rio: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Diferentemente do Flamengo, o Audax teve motivos para celebrar em 2023: fez a melhor campanha de sua história no Carioca, com o sexto lugar na Taça Guanabara e sendo vice-campeão da Taça Rio, e se classificou pela primeira vez para a Copa do Brasil em 2024. Com mais de 15 jogadores contratados, o clube passou por uma reformulação no elenco e foi buscar o técnico Tuca Guimarães, ex-Portuguesa-SP e Figueirense, que no ano passado estava na seleção cubana.