Flamengo x Sampaio Corrêa-RJ: onde assistir, horários e escalações

O Flamengo e o Sampaio Corrêa-RJ se enfrentam nesta quarta-feira, 31, às 21h30, no Estádio Mangueirão, em Belém, no Pará. A partida é válida pela 5º rodada do Campeonato Carioca.

Situação do Flamengo

O Flamengo concluiu sua pré-temporada nos Estados Unidos e voltará aos gramados brasileiros nesta quarta-feira para enfrentar o Sampaio Corrêa, em um jogo válido pela 5ª rodada do Campeonato Carioca.

Curiosamente, o confronto ocorrerá no Estádio Mangueirão, em Belém do Pará. Isso não se deve ao fato de o Sampaio Corrêa ter sua sede no Maranhão, tornando mais próximo jogar no Pará do que no Rio. A razão parece ser a vontade da diretoria do Flamengo em ampliar a visibilidade da marca, aproveitando a presença de sua torcida em todo o país.

Essa escolha peculiar ressalta o quanto este jogo é essencialmente sobre o Mengão. Jogando diante de sua torcida na Amazônia e contando com o retorno do time titular, o Rubro-Negro é considerado amplamente favorito. Portanto, se você estiver tentado a apostar no Sampaio Corrêa devido às odds extremamente altas, eu não recomendaria.

Como chega o Sampaio Corrêa?

O Sampaio Corrêa é estreante na elite do futebol do Rio de Janeiro, após conquistar o título da Série A2 do Campeonato Carioca em 2023. Até o momento, a experiência na competição não tem sido muito positiva.

Em suas rodadas, o time sofreu três derrotas e obteve um empate. O empate ocorreu contra o Vasco, com um expressivo placar de 3 a 3. Esses três gols, somados ao único gol marcado nos outros três jogos, resultam em uma média enganadora de 1 gol por partida.

Essa média, no entanto, esconde a irregularidade do desempenho ofensivo da equipe e disfarça suas dificuldades em marcar gols. Diante de um Flamengo que entrará em campo com força total (apesar do cansaço das viagens), a previsão é que o time de Saquarema não consiga balançar as redes.

Provável escalação do Flamengo

Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Gerson e De Arrascaeta; Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro.

Técnico: Tite.

Provável escalação do Sampaio Corrêa

Não foi divulgada informações sobre a escalação da equipe.

Onde assistir ao vivo o jogo do Flamengo pelo Campeonato Carioca?

O jogo desta quarta-feira, às 21h30, entre Flamengo x Sampaio Corrêa-RJterá transmissão ao vivo na Band e Canal GOAT (Youtube)

Como assistir online o jogo do Flamengo?

Você pode assistir a partida online pelo Canal GOAT (Youtube).