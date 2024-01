Jornalista Jairo Carioca lança obra ‘Vovô Irineu’ com sessão de autógrafos no Acre; fotos

Nesta quarta-feira (10), o renomado jornalista Jairo Carioca lançou sua mais recente obra, intitulada “Vovô Irineu – todos vão se recordar e começar do abc”, no Memorial dos Autonomistas, em Rio Branco. O evento, prestigiado por diversas personalidades, foi marcado por uma emocionante sessão de autógrafos conduzida pelo talentoso escritor acreano.

Publicada pela editora espírita Chico Xavier, de Santa Luzia (MG), a obra tem 310 páginas sobre a doutrina do Daime, fundada pelo Mestre Irineu Serra na capital acreana.

A obra estabelece relações entre a cultura inca – da qual se originou o chá ayahuasca – a saída de Irineu Serra de sua terra natal, Maranhão, por volta de 1912, sua convivência nas matas da Amazônia peruana e brasileira e a fundamentação da doutrina a partir da década de 1930. “Escrevo sobre um ser histórico, um mestre guiado pela lua e as estrelas de uma banda, de ensinamentos como o de ouvir muito e falar pouco, do subir em serras de espinho pisando em pontas agudas”, destaca.

De acordo com Carioca, existe um movimento em que o Daime ou a ayahuasca chegou, no Brasil e no exterior, que deseja se aproximar das origens da doutrina. “Eles querem conhecer a forma metódica como o Mestre Irineu arvorou sua doutrina. Acredito plantar uma semente na literatura do Daime; este livro não é uma mera informação, mas, sim, o conhecimento. Uma cartilha para auxiliar os que tiverem boa vontade de se firmar no batalhão do Vovô Irineu”, diz.

A obra foi prefaciada por Ramos Delgado Silva, que reside nos Estados Unidos; é mestre em psicologia criminal e forense, pós-graduado em dependência química; e sua esposa, Diala Rana Delgado, que também é mestre em psicologia criminal e forense, pós-graduanda em psicologia existencial e humanista, e psicóloga clínica.

