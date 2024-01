Galvez ganha amistoso e segue com preparação para Copa do Brasil

O Galvez derrotou o Acre Esporte por 3 a 2 na tarde desta quarta, 24, no Florestão, em um jogo amistoso preparatório para a disputa da Copa do Brasil Sub-17. O Imperador vai enfrentar o Real, de Roraima, no dia 28 de fevereiro, no Florestão.

Precisa evoluir

O técnico Ico movimentou o elenco no amistoso e ficou evidente os ajustes necessários para a disputa da Copa do Brasil.

Reapresentação na quinta

O elenco do Galvez reapresenta-se na tarde de quinta, 25, no CT do Imperador e segue com os treinamentos para o duelo contra o Real.