Galvez vai enfrentar o Real, de Roraima, na 1ª fase da Copa do Brasil

O departamento de competições da CBF divulgou nesta quarta, 17, a tabela básica da Copa do Brasil Sub-17, competição programada para começar no dia 28 de fevereiro.

O Galvez, representante do futebol acreano, vai enfrentar o Real, de Roraima, na primeira fase e o duelo será na capital acreana.

Em caso de classificação, o Imperador joga contra quem passar do duelo entre Amazonas, do Amazonas, e Sant German, de Rondônia.

Treinamentos iniciados

O elenco do Galvez iniciou os treinamentos e no início desta semana a diretoria do Imperador confirmou a contratação do técnico Ico para comandar as equipes Sub-17 e 20. O treinador terá mais de um mês para preparar a equipe para o confronto contra os roraimenses.

Duelo único

O Galvez terá a vantagem de jogar em casa no duelo único da primeira fase. Se o jogo terminar empatado no tempo normal, o classificado para a segunda fase será definido nas cobranças de penalidades.