Gestora do Corinthians nos esports atrasa pagamentos e é cobrada na Justiça

Com o salário atrasado, em meio ao campeonato, o ex-treinador se reuniu com o gerente geral do Corinthians nos esports e disse que a equipe não jogaria a terceira rodada se as remunerações não fossem quitadas. No dia seguinte, data anterior aos jogos do CHOKBR, o técnico foi demitido em uma reunião realizada pela internet, com a participação de todos os jogadores. Ele recebeu o salário devido no mesmo dia, mas saiu sem outras verbas rescisórias.