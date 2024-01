Gisele Bündchen relembra crises de pânico e dieta de cigarro e vinho

Gisele Bündchen abriu o coração em entrevista a Harper’s Bazzar, revista estadunidense, e relembrou de seus ataques de pânico quando tinha 20 anos de idade. A modelo contou que trabalhava 350 dias por anos e que ficou com a saúde bastante prejudicada na época por conta de sua dieta, à base de cigarro, frapuccinos, pizza e vinho.

Ela foi recomendada por seu médico a cortar álcool, cafeína, açúcar e glúten. Após o episódio, Bündchen passou a ter uma vida mais saudável. “Quero viver o máximo que puder, sentindo-me o melhor que puder, mas para conseguir isso, tenho que tomar decisões hoje”, declarou.

Além de hábitos mais saudáveis, a modelo passou a fazer exercícios diários. “Você pode ter todo o dinheiro do mundo. Se você não tem saúde, não é possível comprá-la de volta”, relatou.

Por fim, Gisele Bündchen falou que não se importa com os comentários sobre o fim de seu casamento e que tem orgulho de Tom Brady, seu ex-marido e pai de seus filhos.

“Eu realmente não posso me preocupar com o que as outras pessoas dizem de mim, porque o que elas dizem sobre mim não é da minha conta. É realmente problema deles, o que eles estão tentando projetar em mim. Se vou ser afetada por isso, nunca vou viver a minha verdade”, completou.