Gladson e Mailza nomeiam e exoneram dezenas de servidores no DOE; veja lista completa

Na edição do Diário Oficial do Acre desta terça-feira (23), o governo do Acre, oficializou várias exonerações e nomeações de servidores da administração pública do Estado.

As exonerações e as nomeações ocorreram em diversas secretarias do governo do Estado, como o Instituto Socioeducativo do Estado do Acre (ISE), Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE), e Secretaria de Estado de Obras Públicas (SEOP). Confira a lista completa:

Exonerados

Exonerar RAIMUNDO TOMÉ DE OLIVEIRA do cargo em comissão do Grupo de Natureza Especial da Administração Indireta do Poder Executivo, referência CDAI-2.

Exonerar, a pedido, JOICE FERREIRA SILVA do cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-2, nomeada através do Decreto nº 2.391-P, de 8 de março de 2023.

Exonerar SÁVIO MATOS BARBOSA do cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-2, nomeado através do Decreto nº 4.464-P, de 18 de julho de 2023.

Exonerar LIDIANE NERY DA SILVA GOMES do cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-2, nomeada através do Decreto nº 3.235-P, de 20 de abril de 2023.

Exonerar SIMONE DE FIGUEIRÊDO FERREIRA do cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-5, nomeada através do Decreto nº 4.015-P, de 5 de junho de 2023.

Exonerar, a pedido, VICTOR MANOEL ALAB DE OLIVEIRA, matrícula n° 9313850-2, do cargo de Professor P2, 30h, do quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes – SEE, por posse em outro cargo inacumulável.

Exonerar, a pedido, GUSTAVO LOPES NETO, matrículas n°s 9318836-1 e 9318836-2, do cargo de Professor P2, 30h, do quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes – SEE.

Exonerar, a pedido, ERIC DA SILVA FRANÇA, matrículas n° 9631070-1, do cargo de Agente Socioeducativo, do quadro de pessoal do Instituto Socioeducativo do Estado do Acre – ISE.

Exonerar, a pedido, LUCIANA FARIAS ALVES BARBOSA do cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-4, nomeada através do Decreto nº 5.221-P, de 27 de setembro de 2023.

Exonerar EROLI RADOLL WOLSTEIN SANTOS do cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-2, nomeada através do Decreto nº 2.986-P, de 4 de abril de 2023.

Exonerar ADICLEISON VELA DA SILVA do cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-4, nomeado através do Decreto nº 1.269-P, de 24 de janeiro de 2023.

Exonerar JÚLIO CÉSAR DOS SANTOS PONTES do cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-1, nomeado através do Decreto nº 4.486-P, de 18 de julho de 2023.

Nomeações

Nomear ELIANA DA SILVA para exercer cargo em comissão do Grupo de Natureza Especial da Administração Indireta do Poder Executivo, referência CDAI-2, no Instituto de Terras do Acre – ITERACRE.

Nomear SÁVIO MATOS BARBOSA para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-3, na Secretaria de Estado da Mulher – SEMULHER.

Nomear CLÁUDIA MARQUES DE OLIVEIRA para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-5, na Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos – SEASDH.

Nomear PALOMA PRISCILA MOTA SALES para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-4, na Secretaria de Estado da Mulher – SEMULHER.

Nomear EROLI RADOLL WOLSTEIN SANTOS para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-1, na Secretaria de Estado da Mulher – SEMULHER.

Nomear ELIZABETH DE ARAÚJO CRUZ para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-2, na Secretaria de Estado da Mulher – SEMULHER.

Nomear SHEILA RODRIGUES LEAL para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-4, na Secretaria de Estado de Obras Públicas – SEOP.