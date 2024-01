Gladson pede que situação de terceirizados com salários atrasados seja resolvida com urgência: ‘Inadmissível’

O governador Gladson Cameli se pronunciou sobre a paralisação de trabalhadores da empresa Maia & Pimentel, que atuam no serviço de limpeza e conservação das instalações do Hospital da Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre). Em entrevista exclusiva ao ContilNet nesta quarta-feira (24), Cameli disse que cobrou agilidade da Secretaria da Casa Civil para resolver a situação.

Os terceirizados denunciaram que estão sem receber seus salários desde o mês de dezembro do ano passado.

“Cobrei que a Casa Civil resolvesse o problema de forma urgente, o mais rápido possível. Falei aqui com o Danadoni, inclusive. Isso é inadmissível porque nenhum trabalhador merece passar por isso”, disse o governador.

A Empresa Maia & Pimentel é uma das terceirizadas no Estado que são denunciadas com frequência por atraso nos pagamentos de seus colaboradores. O caso já havia chegado até o gabinete do governador Gladson Cameli, que tinha se pronunciado e advertiu que empresas que atrasarem os salários de seus servidores teriam seus contratos com o Governo do Estado rescindidos.

O governo já disse que fez o repasse a empresa, aumentando as acusações de calote.

Ao final do ano passado, ao falar sobre outra empresa terceirizada, a Red Pontes, que também foi denunciada por atraso nos salários de colaboradores, o governador disse que empresas terceirizadas só deveriam receber repasses relativos aos contratos depois que estivessem com as certidões regulares, incluindo a que atesta o pagamento de seus servidores.

“Como é que eu posso fazer qualquer tipo de pagamento se não tiver certidões que respaldam e que garantam que o servidor dela vai receber?”, questionou Cameli, na época. “Querem atrapalhar o governo, mas não vou deixar essas situações abalar”, acrescentou o governador.

O governador não disse se irá optar por rescindir o contrato com a Maia & Pimentel.