Gleici Damasceno é notificada por equipe de Yasmin Brunet

Depois de viralizar uma publicação de Gleici Damasceno no X, antigo Twitter, acusando Yasmin Brunet e Wanessa Camargo de racismo, a equipe da modelo decidiu notificar a ex-BBB. No documento, que a coluna Fábia Oliveira teve acesso com exclusividade, os procuradores da ex de Medina afirmam que “a alegação foi feita sem qualquer fundamento jurídico teórico”.

“Tal atitude, realizada de maneira arbitrária e inconsequente, incitaram o ódio nas redes sociais, levando seguidores a se dirigirem ao perfil da Notificante para comentar em suas publicações. A reprodução dos comentários é acusatória, mesmo sem qualquer investigação criteriosa”, diz uma parte do texto.

Os procuradores ainda reforçaram que “todo o cenário exposto mereceu atenção jurídica, tendo em vista a gravidade da alegação feita por Gleici: “Acusar a notificante de racismo sem provas substanciais pode resultar em sérias consequências para todas as partes envolvidas”.

Segundo os advogados de Yasmin, a declaração da influenciadora “pode configurar crime de calúnia [art. 138 Código Penal], que consiste em imputar falsamente um crime a alguém, sendo passível de punição legal, por comprometer a reputação e a integridade de outrem, indevidamente”.

E completaram: “O ato praticado não pode ser aceito, e como visto acima, pode ser entendido como prática criminosa, motivo pelo qual busca-se aqui a harmonização de modo amigável, evitando-se maiores discussões”.

A equipe de Yasmin Brunet pede, através de uma comunicação extrajudicial, que Gleici Damasceno “se abstenha de realizar qualquer publicação e/ou declaração que acuse falsamente a notificante do crime de racismo e/ou injúria racial; e que publique uma breve retratação na rede social X [Twitter], esclarecendo que sua intenção não foi acusar a notificante de ser racista”.

