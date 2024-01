Golpista finge ser Sorocaba e acaba descoberto pela mãe do cantor

Sorocaba, cantor sertanejo que faz dupla com Fernando, usou as redes sociais nesta quinta-feira (18/1) para comunicar que estavam se passando por ele no WhatsApp e realizando uma tentativa de golpe.

A história, entretanto, ganhou contornos cômicos quando o artista publicou prints da mãe dele conversando com o golpista, que acabou admitindo a fraude e se revelou fã de Sorocaba.

O cantor, antes de publicar a captura de tela da conversa na rede social, escreveu: “Quando o bandido quer se passar por você para dar golpes, mas descobre que é fã”. No trecho que dá para ver do diálogo, o suspeito cita que “está indo dar uma olhadinha nos cavalos”.

A captura da conversa ainda mostra que a vítima questionou o homem sobre o pedido de dinheiro e o valor solicitado. “Moço, desculpa, mas a chance do Sorocaba pedir 9k (mil) para alguém… desculpa. Esse golpe ninguém mais cai. Ainda mais com ele”, disse a mãe do sertanejo.

Após ser confrontado, ele admitiu a tentativa de golpe e revelou que gosta de Sorocaba e já frequentou vários shows do artista. Além disso, pediu desculpas e afirmou que pararia com a tentativa de golpe.