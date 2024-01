Governo divulga calendário dos principais eventos culturais do Acre para 2024; confira

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo (Sete), tornou público no Diário Oficial do Estado (DOE), desta quinta-feira (25), o calendário de eventos para o ano de 2024.

O calendário de eventos tem abrangência em todo o estado do Acre e visa um melhor planejamento, programação de despesas e organização por parte do Executivo Estadual, prefeituras e sociedade civil organizada.

O documento, assinado pelo secretário Marcelo Messias, está organizado com o nome dos eventos, data, local e tipo. Confira: