Governo licita R$ 84 milhões para execução de obras de asfalto nas rodovias acreanas em 2024

O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), anunciou nesta terça-feira, 16, a aplicação de R$ 84 milhões para obras de asfalto nas rodovias estaduais.

Os recursos são provenientes de emenda parlamentar destinada pelo senador Márcio Bittar, somados à contrapartida estadual. O Departamento enviou o pedido de abertura de certames à comissão de licitação.

O presidente da autarquia, Sócrates Guimarães, explicou que os trabalhos serão intensificados no verão e contemplam os serviços de tapa-buraco, recuperação de acostamentos e recapeamento asfáltico de trechos críticos nas AC-40, AC-10, AC–90 e AC-475.

“Temos trabalhado para minimizar os pontos críticos nas estradas estaduais neste período de inverno e, com a chegada do verão, em breve os trabalhos serão intensificados, proporcionando uma infraestrutura viária mais segura e eficiente para os usuários”, diz.

O investimento demonstra o compromisso do governo estadual na busca por melhorias nas estradas estaduais. As obras geram mais segurança e fluidez do tráfego, essenciais para o desenvolvimento econômico e social do Acre.