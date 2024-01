Governo regulamenta jogos eletrônicos e profissionais passam a ser considerados atletas

O projeto de lei de autoria do deputado estadual Fagner Calegário (Podemos), que regulamenta a prática esportiva eletrônica no Acre, foi sancionada pelo governador Gladson Cameli, na edição do Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (11).

Agora, os praticantes de esportes eletrônicos passam a receber a nomenclatura e direitos de “atleta”. A lei considera esporte eletrônico aqueles que fazem o uso de artefatos eletrônicos, e caracteriza a competição de dois ou mais participantes, no sistema de ascenso e descenso misto de competição, com utilização do round-robin tournament systems e o knockout systems.

A lei estabelece também que é livre a atividade esportiva eletrônica no Estado, visando torná- -la acessível a todos os interessados, de modo que possa promover o desenvolvimento intelectual, cultural esportivo contemporâneo, levando, juntamente a outras influências das Tecnologias da Informação e Comunicação – TIC à formação cultural, propiciando a socialização, diversão e aprendizagem de crianças, adolescentes e adultos.

Além disso, a lei institui o “Dia Estadual do Esporte Eletrônico”, a ser comemorado, anualmente, em 19 de maio.