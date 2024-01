Grávida é presa transportando quase 2 kg de drogas dentro de táxi na BR-364

Uma guarnição do 8º Batalhão da Polícia Militar do Acre (PMAC) apreendeu quase dois quilos de entorpecentes, na manhã deste sábado, 27, durante uma abordagem veicular na BR 364, em Sena Madureira. As drogas estavam sendo levadas em um táxi, de Rio Branco para o município, por uma mulher grávida de 6 meses.

Os militares já haviam recebido uma denúncia informando a operação de tráfico e as características da suspeita. A equipe montou um bloqueio nas imediações do quilômetro 10 da BR 364, e abordou o táxi que transportava a criminosa. Com ela foram encontrados quase um quilo de maconha e mais de um quilo de cocaína, que seriam comercializados na região do Purus.

A mulher contou à guarnição ter recebido uma ligação de um desconhecido, que oferecia a quantia de mil reais para que fosse até Rio Branco buscar as drogas, e aguardasse até que buscassem em sua casa. Ela foi presa em flagrante e levada à delegacia do município para os devidos procedimentos.