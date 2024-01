Grupo que planejava ataque no AC, médica morre de câncer e concurso da Sesacre; veja mais lidas

Chegou o momento de se manter bem informado. Não conferiu as matérias que repercutiram durante a semana? O ContilNet pode te ajudar.

SEGUNDA-FEIRA

Polícia captura criminosos que planejavam ataque em Rio Branco; arma de policial foi roubada

A ação policial ocorreu na manhã desta segunda-feira (08), na Rua Praia do Amapá, no bairro Taquari, no Segundo Distrito de Rio Branco (AC). Militares do 2º Batalhão realizavam um patrulhamento de rotina no bairro Taquari, quando receberam a informação de que em uma casa localizada na rua Praia da Base, havia pessoas se organizando para cometerem ataques, quando os policiais chegaram ao local, encontraram duas pessoas com armas de fogo e munições. Em uma rápida conversa, os agentes descobriram que em outra residência próxima, havia outros criminosos se articulando, porém, a ação rápida da inteligência da polícia, descobriu o endereço e, ao chegar no local, foi constatada a veracidade das informações.

Defesa alegou que Ícaro não tinha condições de pagar indenização à mãe de Johnliane

O ContilNet teve acesso com exclusividade a uma petição protocolada em outubro de 2023 pela defesa do engenheiro Ícaro Pinto, que afirmava que o condenado não tinha condições de arcar com a indenização mínima de R$ 100 mil, exigida na sentença, a ser paga à mãe da jovem Jonhliane Paiva, a aposentada Socorro Paiva. A jovem foi vítima fatal de um racha feito por Pinto e seu colega, Alan Lima, na Avenida Antônio da Rocha Viana, em 6 de agosto de 2020.

TERÇA-FEIRA

Médica acreana morre aos 43 anos após luta contra o câncer: “Dedicada e esforçada”

Na manhã desta terça-feira (9), a médica acreana Ana Cátia Viana Franco, de 43 anos, faleceu no Hospital do Câncer em Rio Branco, vítima de câncer de mama. Ela é natural do município de Brasiléia. A notícia gerou forte comoção na cidade, onde a Prefeitura emitiu nota de solidariedade aos familiares.

Jovem de 25 anos morre após dar à luz e família acusa hospital de negligência; direção apura

A reportagem do ContilNet recebeu uma denúncia na manhã desta terça-feira (9) envolvendo a morte da jovem Maria Dayane Souza da Silva, de 25 anos, que não resistiu após um parto de emergência no Hospital de Feijó, interior do Acre. A criança com o nome de Benjamim sobreviveu, mas a família acusa a unidade e a equipe médica de negligência.

QUARTA-FEIRA

Sesacre lança processo seletivo com mais de mil vagas para diversas áreas; salário chega a R$ 10 mil

A Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) lançou na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira (10) o processo seletivo com mais de 1 mil vagas para diversas áreas. A informação havia sido antecipada pelo secretário Pedro Pascoal em entrevista ao ContilNet, no fim do ano passado.

Após 8h de cirurgia, deputado federal acreano mostra resultado de transplante capilar; veja foto

Aos 48 anos, o deputado federal acreano Roberto Duarte fez um transplante capilar nesta segunda-feira (8). O procedimento foi realizado em Rio Branco pelo especialista em transplante capilar Guido Vilhamor. Em suas redes sociais, o político falou que o procedimento durou mais de 8h e já teve alta hospitalar onde se recupera em casa.

QUINTA-FEIRA

Corpo de jovem que estava desaparecido há 3 dias é encontrado em área de mata

O corpo de um homem identificado como Flavio Ripardo Silva, de 20 anos, foi encontrado na manhã desta quinta-feira (11), em uma área de mata, próximo à rua Baguari, no bairro Taquari, Segundo Distrito de Rio Branco (AC).

Rogeria Rocha surge sem sutiã em João Pessoa e deixa web impactada; VEJA FOTOS

A influenciadora acreana Rogeria Rocha deixou a web impactada nesta quarta-feira (10), ao compartilhar sua produção para a Festa do Gelo organizada pelos influenciadores Yugnir e Mirela Janis em João Pessoa na Paraíba.

SEXTA-FEIRA

Governo demite servidores e publica dezenas de nomeações e exonerações; veja a lista

O governador Gladson Cameli assinou algumas demissões no Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira (12). Os nomes faziam parte de várias secretarias do Executivo, como a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) e a Secretaria de Estado de Educação (SEE).

Luto: infarto fulminante mata cabeleireiro de 42 anos que dormia ao lado da esposa

O cabeleireiro Rozileudo Mota de Moraes, 42 anos, conhecido pelo apelido de "Manin", faleceu na noite desta quinta-feira (11) após sofrer um infarto fulminante.