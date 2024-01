Homem é assassinado por membros de facção criminosa em Rio Branco

Uma tentativa de homicídio foi registrada por volta das 02h30 da madrugada deste domingo (21), na rua Boulevard Augusto Monteiro, Segundo Distrito de Rio Branco (AC).

Segundo informações repassadas pela polícia à equipe de reportagem do ContilNet, Manoel Ferreira de Lima Filho, de 42 anos, transitava em via pública, na rua Boulevard, quando homens não identificado efetuaram vários disparos contra a vítima. Em seguida, os criminosos fugiram tomando rumo ignorado.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Mvel de Urgência (SAMU). A viatura de suporte avançado 01 foi deslocada ao local e se depararam com a vítima ainda com vida, porém perdendo muito sangue.

Os paramédicos realizaram os procedimentos necessários e encaminharam a vítima ao Pronto Socorro de Rio Branco, em estado de saúde considerado gravíssimo. Manoel foi atingido por um disparo no braço direito e outro no tórax, do lado direito. Devido a gravidade dos ferimentos, ele não resistiu e foi à óbito no Pronto-Socorro horas depois.

A Polícia Militar esteve no local do crime e apuraram que Manoel fazia parte de facção criminosa e a tentativa de homicídio estava relacionada a um possível acerto de contas.