Homem é baleado no peito enquanto saía da igreja e vai parar no Pronto-Socorro de Rio Branco

A tentativa de homicídio ocorreu na noite desta terça-feira (23), no ramal da Linha 7 no km 16, na Zona Rural do município de Acrelândia, interior do Acre.

Segundo informações obtidas, o homem identificado como, Kennedy Brandão da Silva, de 37 anos, estava saindo da igreja, quando foi abordado por um homem não identificado que em posse de uma arma de fogo, efetuou um disparo em Kennedy, o tiro atingiu o peito direito, logo após a ação, o criminoso tomou rumo ignorado.

A viatura do Suporte Básico do Samu do município foi acionada para socorrer a vítima e devido a gravidade dos ferimentos, a vítima teve que ser transferida para o Pronto-Socorro de Rio Branco.

Kennedy Brandão foi entregue ao Setor de Traumatologia para maior avaliação com um tiro na altura do peito direito por projetil disparado de arma de fogo “espingarda”, no qual o projetil transfixou o corpo da vítima ou seja, saindo no tórax, seu estado de saúde é considerado estável. Porém pode se agravar.

A Polícia Civil do município deverá investigar o caso para descobrir a real motivação dessa tentativa de homicídio e prender o autor.