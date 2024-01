Homem é brutalmente espancado a ripadas e pede socorro em igreja para não morrer

Uma tentativa de homicídio foi registrada na noite desta segunda-feira (29), no ramal do Barro Vermelho, na Vila Jorge Kalume, zona Rural de Rio Branco (AC).

Segundo informações, um homem identificado como Manoel Nascimento de Souza, de 49 anos, chegou correndo em uma igreja clamando por socorro, pois vários indivíduos estavam atrás de ceifar a vida dele. Nesse momento, o pastor da igreja local notou que Manoel estava bastante machucado e ligou para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma viatura de suporte básico para atender a ocorrência.

Quando os socorristas chegaram ao local, encontraram a vítima com vários hematomas por todo corpo, uma fratura no cotovelo direito, um ferimento corte contuso (FCC) no supercílio e várias escoriações por todo corpo. Foram realizados todos os procedimentos e o homem foi encaminhado para o Pronto-Socorro da capital em estado de saúde estável, onde foi entregue lúcido e orientado para a equipe médica plantonista da unidade de saúde, que deverá realizar novas avaliações.

A Polícia Militar não chegou a ser acionada, porém, como se trata de fortes agressões e uma possível tentativa de homicídio, a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) deverá investigar o caso.