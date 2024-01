Homem é ferido com golpes de faca no Segundo Distrito de Rio Branco

Na tarde desta sexta-feira (26), a tranquila rua Beija Flor, localizada no bairro Belo Jardim II, no segundo distrito de Rio Branco (AC), foi palco de uma tentativa de homicídio. A vítima, identificada como Maykon de Lima dos Anjos, 24 anos, surgiu correndo desesperadamente pelas vias públicas, coberto de sangue, antes de cair desacordado em frente a uma residência.

Populares que presenciaram a cena relataram não terem visto nenhum suspeito, apenas o desespero de Maykon clamando por socorro. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado imediatamente, deslocando uma equipe de socorristas da ambulância de suporte básico para prestar os primeiros atendimentos.

Enquanto isso, a equipe de paramédicos da ambulância avançada se dirigia ao local para fornecer apoio adicional. Após receber os cuidados necessários e ser estabilizado, Maykon foi encaminhado em estado gravíssimo para o Pronto Socorro de Rio Branco.

A médica Letícia Pussi, plantonista do SAMU, revelou que a vítima sofreu múltiplos ferimentos, atingindo áreas críticas como pescoço, cabeça e braço. A extensão exata das perfurações ainda não pôde ser determinada, mas Maykon foi entregue à unidade de saúde para avaliação pela equipe médica do setor de trauma.

A Polícia Militar foi prontamente informada e os militares do segundo batalhão chegaram ao local para colher informações e iniciar buscas no intuito de capturar o(s) suspeito(s) envolvido(s) no crime. Maykon possui histórico criminal, com diversas passagens pelo sistema judiciário, atualmente cumprindo pena em liberdade condicional.

Agentes da Polícia Civil, da Equipe de Pronto Emprego (EPE), estiveram presentes no local do ocorrido. Eles elaboraram um relatório detalhado da situação, que será encaminhado para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), responsável por conduzir as investigações sobre esse grave episódio.