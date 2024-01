Homem é preso por tentar estuprar enteada de 14 anos; ele tatuou o rosto dela e se declarava por mensagens

A Polícia Civil do Estado do Acre (PCAC), por meio da equipe da Delegacia de Atendimento à Criança e ao Adolescente Vítima (Decav), prendeu no bairro Esperança, em Rio Branco, C.S.F., de 32 anos, por suspeita de tentativa de estupro contra sua própria enteada, de apenas 14 anos na época do ocorrido.

O mandado de prisão foi expedido pela Vara de Plantão da Comarca de Rio Branco. Segundo a delegada Carla Fabíola, durante interrogatório, o suspeito confirmou o caso e ainda revelou ter feito uma tatuagem em seu corpo, com o rosto da enteada.

“Representamos pela prisão preventiva do agressor, considerando a gravidade das acusações e a necessidade de resguardar a integridade da vítima, que estava recebendo mensagens do investigado, fazendo-lhe declarações para ela”, disse a delegada.

O homem foi conduzido à delegacia e agora está à disposição da Justiça para responder pelos crimes que a ele são imputados.