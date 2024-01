Homem fica em estado gravíssimo ao ser atropelado na Via Chico Mendes

Um grave acidente foi registrado na noite desta sexta-feira (5) na Via Chico Mendes, localizada no segundo distrito de Rio Branco (AC), nas proximidades do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTRAN).

Conforme informações obtidas, Rafael, um motorista de aplicativo, conduzia um veículo Wolks Gol vermelho no sentido centro-bairro pela Via Chico Mendes. Inesperadamente, um morador em situação de rua, sem identificação, atravessou a via, resultando em uma colisão inevitável. O impacto foi tão intenso que a parte frontal do veículo ficou parcialmente destruída.

Rapidamente, o condutor parou, desceu do veículo e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A viatura de suporte avançado (02) chegou ao local, e os paramédicos realizaram os procedimentos necessários antes de encaminhar a vítima para o Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb) em estado gravíssimo. O morador de rua sofreu um traumatismo craniano encefálico (TCE) grave, apresentou múltiplas escoriações pelo corpo e precisou ser entubado. Ele foi entregue à equipe do trauma do Huerb.

O local do acidente, situado a cerca de 100 metros do batalhão de trânsito, foi prontamente isolado pelos militares que chegaram ao local. Logo em seguida, os profissionais do Instituto Médico Legal foram chamados para realizar os procedimentos periciais necessários sobre o incidente.