Horóscopo: veja o que esperar para o seu signo nesta sexta

Esta sexta-feira, dia 12, já chega com vontade de fazer diferente! Sabe aquela dose de excentricidade que existe dentro de você? Então, permitir-se ousar e inovar é a chave para descobrir novas possibilidades. E isso vale para tudo na vida!

No céu, o ciclo lunar que começou em harmonia com o irreverente planeta Urano, pertinho de Plutão e alinhado a Sheliak, a estrela Beta da Constelação da Lira, começa sua evolução pelo zodíaco. Dessa forma, a rainha da noite vai, aos poucos, se distanciando do Sol, ingressando no signo de Aquário. Sob esse contexto cheio de incentivo às novas ideias, o guerreiro planeta Marte e o expansivo Júpiter chegam ao aspecto exato de um harmônico trígono.

Na metafísica astrológica, os trígonos representam a distância de 120° entre dois astros. Dessa maneira, é como se o Marte capricorniano embalasse a ação do Júpiter taurino e vice-versa. Com essa união simbólica, ficam favorecidas as ações práticas e materiais que visem ampliar terreno para implementar grandes sonhos e ideais. Tudo isso de forma robusta e material, já que esse desenho celeste acontece entre signos do elemento Terra.

Vale então aproveitar esse contexto para dar passos mais largos em direção aos negócios, abrindo espaço para todos os empreendimentos que quiserem ampliar sua ação e suas ideias. E, com a Lua aquariana, os contatos sociais, a busca de parceiros e pessoas cujas ideias estejam em consonância ganha inspiração extra.

Qual a sua turma? Quem são as pessoas que acreditam nos mesmos ideais que você? No mundo dos negócios, a segmentação de público por comportamento é a chave do sucesso. Na vida pessoal, encontrar o espaço social onde é possível manifestar preferências sem julgamento é fundamental.

É com esse espírito que o último dia útil da semana chega leve, despojado e cheio de querer abrir espaço para quem quer honrar a si mesmo. Então, se for para mudar alguma coisa e apostar em novas experiências, a hora é agora. Já tentou fazer diferente? Lembre-se: se quer que algo mude na sua vida, é preciso agir também de outra forma.

Observe: com menos de 5% de iluminação, a Lua Nova ficará visível por pouco tempo no céu noturno. Dada a sua proximidade ao Sol, a rainha da noite cruzará o céu, de Leste a Oeste, ao lado do astro-rei, podendo ser observada rapidamente, próxima ao horizonte Oeste, depois do ocaso solar. Em meio à Constelação de Capricórnio, será possível vê-la até pouco depois das 20h. Também na direção Oeste, pouco acima da Lua, estará Saturno, em meio à Constelação de Aquário. O gigante dos anéis nos fará companhia até por volta das 21h30, quando ficará abaixo do horizonte.