Humaitá empata 1º amistoso e Kinho Brito destaca pontos positivos

O Humaitá empatou com o Ponte Coberta por 0 a 0 nesse sábado, 20, no Bujari, no primeiro amistoso da fase de preparação visando a disputa do Campeonato Estadual.

O técnico Kinho Brito avaliou os pontos positivos e acredita na evolução da equipe para as estreias no Estadual contra o São Francisco, no dia 24 de fevereiro, e na Copa Verde contra o Trem, do Amapá, no dia 21 ou 28 de fevereiro.

“Conseguimos produzir bastante na parte ofensiva e na defensiva, fomos seguros. Para o primeiro amistoso, gostei da equipe, mas ainda estamos longe do ideal. Vamos seguir trabalhando forte porque os primeiros compromissos do Humaitá serão difíceis”, afirmou Kinho Brito.

Esquema tático

O Humaitá iniciou o treinamento com: Matheus, Jhonatan, Diego, Gabriel, Wellington; Lima, Derick, Anderson Brito, Matheus Nego; Magno e Aldair.

“Na defesa trabalhamos no 4, 4, 2 e no ataque temos a variação do 4, 2, 3, 1. É preciso seguir treinando forte para podermos chegar bem preparados nos primeiros jogos”, avaliou o treinador.

Volta aos treinos

O elenco do Humaitá inicia a segunda semana de preparação nesta segunda, 22, no campo do Airton. Os treinos táticos e técnicos serão prioridades no Tourão.