Idosa de 80 anos é socorrida às pressas com faca cravada no pescoço

No final da tarde de quarta-feira (03), uma idosa de aproximadamente 80 anos de idade foi recepcionada na emergência do Hospital Regional de Vilhena vinda do município de Cerejeiras com uma faca cravada no pescoço.

Diante da gravidade da situação, a mulher foi imediatamente submetida a exames e encaminhada para o Centro Cirúrgico, onde o procedimento de retirada do objeto foi realizado com sucesso. Atualmente, a senhora encontra-se no quarto, em observação.

Segundo informações apuradas por um site da região, há indícios de que tenha sido a própria idosa a responsável pelo ferimento que a levou ao hospital. Conforme apurado, a mulher sofre de uma doença crônica que resulta na perda de sódio, necessitando de internações semanais para reposição do elemento. Essa enfermidade apresenta, entre seus sintomas, dores fortes no corpo.